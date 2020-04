Der steirische Sensorspezialist ams hat seine Kapitalerhöhung inmitten der Coronakrise abgeschlossen. Die wurde nur zu 62 Prozent gezeichnet, wie das Unternehmen am gestrigen Dienstagabend mitgeteilt hatte. Schon am Mittwoch gab es Neuigkeiten: Binnen kurzer Zeit haben die Banken 8 Prozent der ams-Papiere losbekommen, sie bleiben also auf 30 Prozent sitzen.Ein Insider bezeichnete die Quote im Angesicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...