Je länger die aktuelle Situation der Kontaktsperre andauert, desto öfter stehen Eltern vor der Frage, mit welchen Angeboten sie ihre Kinder sinnvoll beschäftigen können. Für ruhigere Stunden gemeinsamzuhause bietet KiKA ab April verstärkt Kinderfilme im Programm und KiKA-Player an. Mit aktuellen Informationen zu "Corona - Eure Fragen" berichtet "logo!" (ZDF) am 3. April um 19:25 im "logo! extra".Mehr Kinderfilme bei KiKAAb April plant KiKA mehr Filme im Programm ein und wird das Angebot bis Ostern stetig erweitern. Dazu werden bekannte Spielfilmplätze wie das "SamtagsKINO" ausgeweitet und Filme mit längeren Verweildauern im KiKA-Player platziert. Mit "Leo da Vinci - Mission Mona Lisa" (hr) nimmt KiKA am 4. April um 12:00 Uhr einen Animationsabenteuerfilm mit viel Ideenreichtum und Erfindungsgeist neu ins Programm. Außerdem beweist "Der kleine Spirou" (KiKA) um 14:35 Uhr, wie man sein Schicksal selbst in die Hand nimmt - basierend auf den legendären Comicreihen "Spirou & Fantasio" sowie "Der kleine Spirou"."logo! extra" zum Coronavirus"logo!"-Moderator Sherif Rizkallah holt sich am Freitag, 3. April um 19:25 Uhr Expert*innen per Schalte ins Studio, um mit ihnen über Fragen der Zuschauer*innen zum Coronavirus zu sprechen. Neben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Dr. Stefanie Hubig, Bildungsministerin Rheinland-Pfalz und Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, wird voraussichtlich die Leiterin der Infektiologie UKE Hamburg, Prof. Marylyn Addo, kindgerecht ihr Wissen vermitteln.KiKA bietet unter gemeinsamzuhause auf allen Plattformen für alle Altersgruppen umfangreiche Angebote für eine sinnvolle Beschäftigung zu Hause. Weitere Informationen und Fotos finden Sie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de.