Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wegen Covid-19 hat der Hersteller aus Wittenberg begonnen, die ersten gewerblichen Speichersysteme in seinem neuen Werk zu produzieren. Aktuell liegt die Jahreskapazität bei 255 Megawattstunden, soll aber sukzessive auf ein Gigawatt erweitert werden.Tesvolt hat es trotz der sich ausbreitenden Corona-Pandemie geschafft, seine halbautomatische Fertigung für gewerbliche Batteriespeicher in der neuen Gigafactory in Wittenberg anlaufen zu lassen. Auf 12.000 Quadratmetern wird der Hersteller Speicher mit einer Kapazität von 9,6 Kilowattstunden bis in den Megawattbereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...