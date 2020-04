Vor Beginn der Coronakrise ist die Arbeitslosigkeit in den 19 Euroländern noch einmal leicht gesunken. Die saisonbereinigte Arbeitslosigkeit habe sich auf 7,3 Prozent verringert, wie Eurostat am Mittwoch mitteilte. Im Monat davor hatte sie laut der Statistikbehörde 7,4 Prozent betragen, im Februar 2019 7,8 Prozent. Es handelt sich somit um die niedrigste Quote seit März 2008. In der EU lag Eurostat ...

