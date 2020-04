FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2400 (2800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 250 (470) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CHEMRING GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 235 PENCE - BERENBERG RAISES ULTRA ELECTRONICS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2300 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS G4S TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 110 (225) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 3200 (3800) PENCE - OUTPERF. - CREDIT SUISSE CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2500 (2700) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 390 (460) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 303 (373) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 547 (632) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 552 (729) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 98 (122) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS LEARNING TECHNOLOGIES GROUP TARGET TO 153 (162) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 601 (654) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 617 (668) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 683 (1169) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 640 (900) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 658 (605) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 2188,7 (2185) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2345 (3250) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS B&M PRICE TARGET TO 370 (430) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 670 (960) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES GENUS PRICE TARGET TO 3550 (3260) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES MARSTONS TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 40 (90) PENCE - HSBC RAISES MITCHELLS & BUTLERS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 270 (425) PENCE - JEFFERIES CUTS TEAM17 TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 452 (402) PENCE - JPMORGAN CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 160 (177) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1020 (1100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES INTERCONTINENTAL TO OUTPERF (SECTOR PERF) - TARGET 4000 (4500) PENCE - SOCGEN CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 105 (148) PENCE - 'SELL'



- GOLDMAN CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 557 (653) PENCE - 'BUY'



