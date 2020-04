BERLIN (Dow Jones)--Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet (CDU), erhofft sich von dem Forschungsprojekt zur Ausbreitung des Coronavirus im Kreis Heinsberg bessere Handlungsempfehlungen für die Politik. "Ich bin sicher, dass wir danach mehr über die Verbreitung wissen und unsere Maßnahmen für die Zukunft ableiten können", sagte Laschet im Düsseldorfer Landtag anlässlich der Vorstellung eines neuen Corona-Sondergesetzes.

Nirgendwo in Europa könne man die Folgen eines Covid-19-Ausbruchs so genau nachverfolgen. Die Betroffenen in Ischgl etwa seien auf dem ganzen Kontinent verstreut, "hier in Heinsberg sind sie alle beisammen", so der CDU-Politiker. "Insofern hoffen wir, dass diese Studie in dieser Erstregion uns hilft." 1.000 Personen seien von den rund 30 Forschern seit Montag bereits befragt worden. Erste Ergebnisse des Gemeinschaftsprojekts der Landesregierung, des Landkreises und des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Bonn werden in zwei Wochen erwartet. Die Forscher erhoffen sich etwa Aussagen über die Verbreitungswege, die Gefährlichkeit des Virus und mögliche Präventionsempfehlungen.

Laschet betonte, es sei noch "keine Zeit für Entwarnungen". Mittlerweile gebe es in Köln mehr bestätigte Corona-Fälle als in Heinsberg. Im Landtag schlug er einen neuen Gesetzentwurf vor, mit der die Landesregierung weitgehende Sonderrechte für die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie erhält. Damit können Krankenhäuser etwa verpflichtet werden, zusätzliche Behandlungskapazitäten zu erreichten. Zugleich kündigte Laschet ein Hilfspaket für die nordrhein-westfälischen Kommunen über 343 Millionen Euro an. Dazu lud Laschet für die kommende Woche zu einem Kommunalgipfel ein.

April 01, 2020

