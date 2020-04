LUXEMBURG (Dow Jones)--Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Februar entgegen den Erwartungen gesunken. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, verringerte sich die Arbeitslosenquote auf 7,3 Prozent, nachdem sie im Januar bei 7,4 Prozent gelegen hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine konstante Quote von 7,4 Prozent prognostiziert.

Eurostat wies darauf hin, dass die EU-Staaten erst im März umfassende Maßnahmen gegen die Covid-19-Pandemie ergriffen haben. Experten rechnen damit, dass die Arbeitslosenquoten in den kommenden Monaten stark steigen werden.

In der gesamten EU-27 betrug die Arbeitslosenquote 6,5 (Vormonat: 6,5) Prozent. Nach Schätzungen von Eurostat waren im Februar in der Eurozone 12,0 Millionen Menschen und in der gesamten EU 14,0 Millionen Menschen arbeitslos. Bei den Eurostat-Zahlen handelt es sich um saisonbereinigte Daten, die gemäß den Kriterien der International Labour Organization (ILO) ermittelt werden.

