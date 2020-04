FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Autozulieferers und Reifenherstellers Continental haben nach einer Rücknahme der Jahresprognose durch das Management wieder deutlich an Wert eingebüßt. Mit einem Kursverlust von zuletzt 5,65 Prozent fanden sich die Papiere auf den hinteren Rängen des Dax wieder.



Wegen der Unsicherheit über die Dauer der Beeinträchtigungen von Produktion, Lieferketten und Nachfrage nahm der Vorstand den Ausblick zurück. Es sei derzeit auch nicht abzuschätzen, wann ein neuer Ausblick gegeben werden kann, so der Autozulieferer. In der Spitze war die Aktie um mehr als 8 Prozent abgerauscht. Seitdem die Corona-Krise am 24. Februar an den Märkten so richtig eingeschlagen hat, ist der Kurs von Continental um rund 45 Prozent eingeknickt./kro/bek



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

