BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung unterstützt innovative und zukunftsträchtige Start-up-Firmen in der Corona-Krise mit einem zusätzlichen Milliardenpaket. Mit zwei Milliarden Euro soll die Wagniskapitalfinanzierung erweitert werden, wie das Finanz- sowie das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Berlin mitteilten.



Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte, das Paket sei ein "starkes Signal", dass Start-ups auch in der Krise weitermachen könnten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) betonte, es sei viel erreicht worden bei der Förderung von Start-ups, dies dürfe durch die Krise nicht gefährdet werden.



Für Start-ups passten klassische Kreditinstrumente häufig nicht, hieß es. Deswegen sollen nun öffentliche Wagniskapitalinvestoren auf Dachfonds- und Fondsebene wie zum Beispiel bei der staatlichen Förderbank KfW kurzfristig zusätzliche öffentliche Mittel zur Verfügung gestellt bekommen. Diese sollen im Zuge von Ko-Investitionen zusammen mit privaten Investoren für Finanzierungsrunden von Start-ups eingesetzt werden können.



Außerdem sollen die Dachfondsinvestoren KfW Capital und Europäischer Investitionsfonds perspektivisch mit zusätzlichen öffentlichen Mitteln in die Lage versetzt werden, Anteile von ausfallenden Fondsinvestoren zu übernehmen. Für junge Start-ups ohne Wagniskapitalgeber im Gesellschafterkreis und kleine Mittelständler soll die Finanzierung mit Wagniskapital und Eigenkapital-ersetzenden Finanzierungsformen erleichtert werden.



Parallel zur Umsetzung des Sofort-Pakets arbeite die Bundesregierung an einem bereits angekündigten zehn Milliarden schweren Zukunftsfonds für Start-ups. Altmaier sprach von einem überschaubaren Zeitraum, bis dieser Fonds steht.



Vielen Start-ups macht die Corona-Krise zu schaffen, da sie nur wenige Rücklagen haben. Neun von zehn jungen Firmen spürten die Pandemie bei ihren Geschäften, warnte der Bundesverband Deutsche Startups am Dienstag in Berlin./hoe/DP/stk