NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat AB Inbev nach dem grünen Licht der australischen Wettbewerbsbehörde für den Verkauf von Carlton & United Breweries an Asahi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Brauer werde dafür 16 Milliarden australische Dollar bekommen bei Transaktionsabschluss und darauf dürften Investoren erleichtert reagieren, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 08:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: BE0974293251

