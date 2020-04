++ Europäische Indizes fallen am Mittwoch ++ DE30 testet die untere Grenze der Handelsspanne bei 9.500 Punkten ++ Continental (CON.DE) zog den Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 zurück ++Die Aktien in Europa stehen am Mittwochmorgen unter einem erheblichen Druck. Die Indizes aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden werden über 3% unter den gestrigen Schlusskursen gehandelt. Die US500-Futures sind unter 2.500 Punkte gefallen. Die ADP-Daten (14:15 Uhr) und der ISM-Index zum verarbeitenden Gewerbe (16:00 Uhr) könnten heute für Bewegung sorgen. Die überarbeiteten PMI-Daten für die europäischen Länder wurden heute veröffentlicht. Die Headlines wichen ...

