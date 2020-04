Die Kryptowährungen haben sich lange gegen die Corona-Korrektur gestemmt, dann hat es sie allerdings besonders stark erwischt. Keine Unabhängigkeit vom Fiat-Geld also - Anleger haben alles abverkauft, was noch Wert hatte. Der Bitcoin ist jetzt allerdings in einer interessanten Ausgangslage. Ein Blick über den Tellerrand soll zudem prüfen, ob auch einige Altcoins einen zweiten Blick wert sind.Der Bitcoin war zu Beginn des Jahres noch ziemlich still im Begriff, seine ausgedehnte Konsolidierungsphase ...

