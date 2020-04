Bern (awp/sda) - Der Freiburger Vincent Ducrot hat am Mittwoch die Leitung der SBB übernommen, mitten in der Coronakrise. Ducrot ist Nachfolger von Andreas Meyer. Meyer hatte am Dienstag sein Amt per Ende März nach mehr als 13 Jahren abgegeben. "Ich bin bereit, das Zepter zu übernehmen", sagte Ducrot vor den Medien. Er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...