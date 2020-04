Was uns am Umgang mit der Corona-Krise stört, ist die Leichtfüßigkeit, mit der in vielen Beiträgen die Realität schlicht ausgeblendet wird. Das Ignorieren von Fakten und Problemen führt erfahrungsgemäß nicht zu deren Beseitigung. Wir leuchten beispielhaft drei Themenkreise an, um deutlich zu machen, dass Corona kein Problem von Tagen oder Wochen ist, sondern die Welt langfristig verändern wird. Welche Implikationen ergeben sich daraus für die Finanzmärkte?

ISIN: EU0009658145, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, US2605661048, US6311011026

