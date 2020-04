Mit kräftigen Abgaben dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. In den USA breitet sich das Coronavirus weiter rasant aus. Die Zahl der Todesopfer hat sich innerhalb von vier Tagen mehr als verdoppelt. Zudem verzeichnet das Land die weltweit höchste Zahl an Infektionen. US-Präsident Donald Trump sprach von schmerzhaften zwei Wochen, die dem Land im Kampf gegen das Virus bevorstünden.

"In den USA befinden wir uns in einer Abschwungphase", so Steven Englander, Stratege bei der Standard Chartered Bank. "Wir erleben möglicherweise eine höhere Arbeitslosigkeit und eine frühe Bodenbildung Anfang Mai, was aber sehr spekulativ ist. Damit das so kommt, benötigen wir jede Menge Glück und eine ernsthafte Umsetzung der ökonomischen sowie gesundheitspolitischen Maßnahmen", ergänzt der Teilnehmer.

Der Future auf den S&P-500 reduziert sich aktuell um 2,8 Prozent.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie werden sich in den Konjunkturdaten der kommenden Wochen widerspiegeln, ein erster Lackmustest ist der US-Arbeitsmarktbericht für März am Freitag. Als Indikator steht am Nachmittag der ADP-Arbeitsmarktbericht für den privaten Sektor im März auf der Agenda. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche hatten einen "explosionsartigen" Anstieg gezeigt. Dazu kommt der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im März. Hier wird mit einem deutlichen Rückgang gerechnet.

Bei den Einzelwerten dürften Xerox und HP im Fokus stehen. Die Coronavirus-Krise hat Xerox bei seinem feindlichen Übernahmeversuch des PC- und Druckerherstellers HP einen Strich durch die Rechnung gemacht. Xerox kündigte an, das seit fünf Monaten verfolgte Vorhaben aufzugeben. Der Konzern wäre angesichts der Marktverwerfungen nicht in der Lage, den Deal im Volumen von über 30 Milliarden US-Dollar wegen der damit verbundenen hohen Schuldenlast über die Bühne zu bringen. Nachbörslich verloren die Kurse von Xerox und HP jeweils rund 2 Prozent.

April 01, 2020 06:31 ET (10:31 GMT)

