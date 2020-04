Mainz (ots) - Woche 14/20Mi., 1.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT)Corona-Krise - Wie sicher ist Homeoffice?Moderation: Hanna Zimmermann Woche 15/20So., 5.4.Bitte Programmänderung beachten:18.00 ZDF.reportage (HD/UT)Mit Herz und VerstandWie Deutschland gegen das Virus kämpftDeutschland 2020 ("ZDF.reportage: Küchenkontrolle!" wird auf einen späterenZeitpunkt verschoben.)____________________Bitte Programmänderung beachten:5.00- ZDF.reportage (HD/UT)5.30 Mit Herz und VerstandWie Deutschland gegen das Virus kämpft(von 18.00 Uhr)Deutschland 2020 (Die Wiederholung "ZDF.reportage: Küchenkontrolle!" wird aufeinen späteren Zeitpunkt verschoben.)Di., 7.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.15 37° (HD/UT)Den Laden am Laufen haltenHelfen in der Corona-KriseDeutschland 2020 Woche 16/20Sa., 11.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:17.35 plan b: Fairer naschen (HD/UT)Schokolade von ihrer besten SeiteFilm von Boris QuatramDeutschland 2020So., 12.4.Bitte Programmänderung ab 10.15 Uhr beachten:10.15 heute Xpress (VPS 11.45)10.20 Das Spiel beginnt! (HD/UT)Die große Show von 3 bis 99Moderation: Johannes B. Kerner Regie: Knut Fleischmann(Erstsendung 19.3.2016)Deutschland 2016 13.20 heute Xpress (VPS 14.45)13.25 Kreuzfahrt ins Glück (VPS 10.15)14.55 Victoria & Abdul (VPS 14.50)16.35 heute (VPS 17.00)16.45 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 11.50/HD/UT)Die Trödel-Show mit Horst Lichter(Erstsendung 8.9.2019)Deutschland 2019 18.15 Mit 80 Jahren um die Welt - jetzt zu Hause (HD/UT)Deutschland 2020 (Weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen."kaputt und ... zugenäht!" verschiebt sich auf So., 19.4.2020,14.00 Uhr."planet e.: Satellitentrümmer", "ZDF SPORTreportage","ZDF.reportage: Helgoland" und "Terra Xpress" entfallen.)______________________Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten:21.45 heute journal22.05 Merz gegen Merz (VPS 22.00)22.50 neoriginal (VPS 22.45)Mord im Mittsommer 0.20 heute Xpress (VPS 0.15)0.25 ZDF-History (VPS 0.20)1.10 neoriginal (VPS 1.05)Mord im Mittsommer 2.40 Terra X (VPS 2.35)Eine kurze Geschichte über ... 3.25 Terra X (VPS 3.20)Wildes Wetter - auf den Spuren der Klimaforschung 4.10 ZDF-History (VPS 4.05)(von 0.25 Uhr)_____________________zu So., 12.4. 4.55 Deutschland von oben (VPS 4.50)5.00- ZDF.reportage (HD/UT)5.30 ("ZDF.reportage: Helgoland" entfällt.)Mi., 15.4.Bitte Programmänderung beachten:4.45 plan b: Fairer naschen (HD/UT)Schokolade von ihrer besten SeiteFilm von Boris Quatram(vom 11.4.2020)Deutschland 2020 ("plan b: Mode ohne Makel" entfällt.)Woche 17/20So., 19.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:14.00 kaputt und ... zugenäht! (HD)Moderation: Eva BrennerDeutschland 2020 (Die Wiederholung entfällt.)_________________19.10 Berlin direktBitte Änderung beachten:Moderation: Theo Koll Bitte streichen: Shakuntala BanerjeeWoche 19/20Sa., 2.5.12.05 Menschen - das MagazinBitte Ergänzung beachten:Corona-Chaos: Wohin mit meiner Arbeitskraft? Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4562001