Die Fertigung in Europas erster Gigafactory für Batteriespeicher geht heute trotz der Corona-Krise bei Tesvolt in Wittenberg in Betrieb. Eine Einweihung muss wegen Corona ausfallen. Der Betrieb startet trotzdem. Die Tesvolt GmbH nimmt die halbautomatisierte Fertigung in Wittenberg, die sie stolz "Europas erster Gigafactory" nennt, heute in Betrieb. Dank Innovationen im Produktionsprozess kann Tesvolt seine Lithium-Ionen-Speicher für Gewerbe und Industrie nun nach eigenen Angaben sehr flexibel und ...

