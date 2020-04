Disney - mit Umsatz-Quellen von Filmen über Merchandising bis Kreuzfahrten ... Eigentlich breit aufgestellt. Jetzt ist die Aktie keine Freude. Was funktioniert noch bei Disney? Wie ist der Ausblick auf das dritte Quartal, dem stärksten in vielen Bereichen? Die Aktie - wie so viele deutlich billiger - steckt da angesichts der breiten Konzern-Aufstellung denn zumindest Erholungspotential? Fragen an Vivien Sparenberg, Vontobel. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv