Coronavirus-Krise lässt deutsche Industrie im März einbrechen

Der Ausbruch des Coronavirus und die Entwicklung zu einer Pandemie hat den deutschen Industriesektor im März signifikant schrumpfen lassen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie fiel auf 45,4 Punkte von 48,0 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexrückgang auf 45,7 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einem weiteren leichten Rückgang auf 45,4 gerechnet, wie er jetzt eingetreten ist.

Talfahrt der europäischen Industrie verschärft sich im März

Die Coronavirus-Pandemie hat im Industriesektor der Eurozone im März für weitere hohe Einbußen gesorgt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor fiel auf 44,5 von 49,2 Punkten im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit 92 Monaten. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Rückgang auf 44,8 ausgewiesen worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

Ifo: Corona-Sperre von zwei Monaten mindert Wachstum um mindestens 7 Prozent

Das Münchener Ifo-Institut hat für ausgewählte europäische Ländern untersucht, um wie viel eine teilweise "Schließung" von Volkswirtschaften die Wachstumsrate des nominalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) mindern würde. Die Konjunkturforscher kommen zu dem Ergebnis, dass eine zweimonatige Teilschließung Frankreichs Wachstum um 7,3 bis 12,3 Prozentpunkte mindern würde und eine dreimonatige um 10,2 bis 18,0 Prozentpunkte. Jede Woche Verlängerung würde das Wachstum demnach um weitere 0,7 bis 1,4 Prozentpunkte senken.

Eurozone-Arbeitslosenquote sinkt im Februar

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Februar entgegen den Erwartungen gesunken. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, verringerte sich die Arbeitslosenquote auf 7,3 Prozent, nachdem sie im Januar bei 7,4 Prozent gelegen hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine konstante Quote von 7,4 Prozent prognostiziert.

Britische Industrie geht im März auf Schrumpfkurs

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in Großbritannien ist im März unter die Wachstumsschwelle gesunken. Mit den Maßnahmen gegen die Epidemie fiel der Index auf 47,8 Punkte von 51,7 im Vormonat, wie das Institut IHS Markit in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexrückgang auf 48,0 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einem weiteren Rückgang auf 46,5 gerechnet.

Nordea: Kleinere Unternehmen in China hängen hinterher

Der Anstieg des Caixin-Markit-Einkaufsmanagerindex (PMI) auf über 50 Punkte deutet nach Einschätzung von Nordea noch nicht auf eine Rückkehr zur Normalität hin. "In der Umfrage werden die Unternehmen gebeten, ihre aktuelle Lage mit der vor einem Monat zu vergleichen - dass dann ein Wachstumswert angezeigt wird, ist angesichts der niedrigen Basis des Vormonats nicht erstaunlich", schreibt Analystin Amy Yuan Zhuang in einem Kommentar.

Enria: Banken sollten Nutzung von Kreditlinien zulassen

Der Chef der bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelten Bankenaufsicht, Andrea Enria, hat die Banken des Euroraums ermutigt, Unternehmenskunden die eingeräumten Kreditlinien ausnutzen zu lassen. "Die Liquidität der Banken wird natürlich davon beeinflusst, dass die Kunden Kredite ziehen, aber das ist absolut in Ordnung", sagte Enria in einem auf der EZB-Website veröffentlichten Interview mit Bloomberg TV.

EZB teilt bei täglichem Dollar-Tender 6,850 Milliarden zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 6,850 Milliarden US-Dollar an zwölf Banken zugeteilt. Am Vortag hatten fünf Banken eine Summe von 2,950 Milliarden nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 0,32 (zuvor: 0,33) Prozent.

EZB teilt bei 84-tägigem Dollar-Tender 16,468 Milliarden zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem wöchentlichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von 84 Tagen 16,468 Milliarden US-Dollar an 25 Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten 33 Banken eine Summe von 27,81 Milliarden Dollar nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 0,32 (zuvor: 0,35) Prozent.

Berenberg: EZB und BoE werden Ankäufe ausweiten

Die Berenberg Bank rechnet damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) ihre Wertpapierankäufe ausweiten werden. "Angesichts der wohl steigenden Verschuldung im nächsten Jahr werden sowohl EZB als auch BoE eine Aufstockung ihrer Ankaufprogramme zusagen", heißt es in einer Studie der Bank. Berenberg erwartet, dass ein großer Teil der zusätzlichen Schulden in den Bilanzen der Zentralbanken landen wird.

Schon mehr als 30.000 Tote durch neuartiges Coronavirus in Europa

Durch die Coronavirus-Pandemie sind in Europa mittlerweile bereits mehr als 30.000 Menschen ums Leben gekommen. Mit 30.063 Todesopfern ist Europa der am schwersten getroffene Kontinent, wie eine Rechnung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben ergab. Weltweit die meisten Todesopfer verzeichnet weiterhin Italien mit 12.428 Fällen. In Spanien starben 8.189 Infizierte und in Frankreich 3.523.

Zahl der Corona-Toten in den USA steigt auf über 4.000

In den USA ist die Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus auf über 4.000 gestiegen. Die Gesamtzahl der erfassten Corona-Toten in den Vereinigten Staaten betrug am Mittwoch 4.076, wie aus den Statistiken der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorging. Damit hat sich die Zahl der Todesopfer der Pandemie innerhalb von vier Tagen mehr als verdoppelt. Mehr als 40 Prozent der Todesfälle wurden demnach im US-Bundesstaat New York registriert.

Österreichs Supermärkte beginnen mit Verteilung von Schutzmasken

In Österreich haben Supermärkte wegen der Coronavirus-Pandemie mit der Verteilung von Schutzmasken an ihre Kunden begonnen. Damit wollen sie sicherstellen, dass zum Inkrafttreten der Maskenpflicht in Supermärkten am kommenden Montag alle Kunden entsprechend ausgerüstet sind. Allerdings verfügten nicht alle Ketten über ausreichend Schutzmasken. In einigen Läden in Wien waren sie zu haben, in anderen nicht, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten.

Scholz: 2 Milliarden Euro für Startups vorab aus 10-Milliarden-Fonds

Den vom Bund geplanten Kurzfristhilfen für Startup-Unternehmen soll nach Angaben von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nun schnell ein längerfristiges Programm folgen. Man arbeite bekanntermaßen schon daran, "ein großes 10-Milliarden-Programm auf den Weg zu bringen für Startups, für Wachstumsfinanzierung in diesem Bereich", sagte Scholz in einem Statement in Berlin. "Dieses Programm beschleunigen wir jetzt, indem wir daraus eine Tranche nehmen von 2 Milliarden, die unmittelbar jetzt hilft."

Laschet erhofft sich von Heinsberg-Studie bessere Corona-Maßnahmen

Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet (CDU), erhofft sich von dem Forschungsprojekt zur Ausbreitung des Coronavirus im Kreis Heinsberg bessere Handlungsempfehlungen für die Politik. "Ich bin sicher, dass wir danach mehr über die Verbreitung wissen und unsere Maßnahmen für die Zukunft ableiten können", sagte Laschet im Düsseldorfer Landtag anlässlich der Vorstellung eines neuen Corona-Sondergesetzes.

Walter-Borjans fordert schnelle Hilfen für Italien und Spanien

Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat dafür plädiert, Ländern wie Italien und Spanien jetzt schnell finanziell zu helfen. "Wir haben im Moment in Europa ein Problem mit Solidarität", sagte Walter-Borjans im Deutschlandfunk. Wenn man sich darauf nicht besinne, werde dieses Europa atomisiert. "Es geht um die Rettung Europas", erklärte Walter-Borjans.

Bitkom: Startups brauchen in Corona-Krise vom Staat mehr als Geld

Der Digitalverband Bitkom hat die für die Startup-Unternehmen geplanten staatlichen Hilfsgelder von 2 Milliarden Euro begrüßt, aber noch weitere Unterstützung bei Ausschreibungen angemahnt. Zuvor hatte die Bundesregierung Hilfen angekündigt, um der Gründerszene durch die Corona-Krise zu helfen.

Bitkom: Deutschland könnte Gewinner der Corona-Krise sein

Deutschland könnte nach Ansicht des Digitalverbands Bitkom wegen der umfangreichen medizinischen Schutzmaßnahmen besser aus der Corona-Krise hervorgehen als viele andere Länder. "Ich habe das Gefühl, dass wir der Gewinner sein können", erklärte Bitkom-Präsident Achim Berg. Wenn es Deutschland ähnlich wie teilweise in China oder Südkorea gelänge, die Corona-Infektionen zu isolieren, dann könnte Deutschland vielleicht schneller rauskommen als andere Länder.

Merz: Wirtschaft wird Niveau von vor der Krise nicht wieder erreichen

Der Bewerber um den Vorsitz der CDU Friedrich Merz rechnet mit schweren wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Corona-Krise und lehnt Euro-Bonds entschieden ab. Gehe man von einem Rückgang der volkswirtschaftlichen Leistung in den Tagen und Wochen der Krise auf ein Drittel der üblichen Leistung aus, fehlten pro Tag bereits rund 6 Milliarden Euro, schreibt Merz in einem Beitrag für die Wochenzeitung Die Zeit.

Klöckner pocht auf Einsatz von Saisonarbeitskräften

