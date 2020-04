FRANKFURT (Dow Jones)--Continental geht derzeit davon, die Corona-Krise ohne direkte Staatshilfen zu überstehen. Der DAX-Konzern verfügt eigenen Angaben zufolge über liquide Mittel von etwa 2,3 Milliarden Euro und zugesagte Kreditlinien von rund 4,6 Milliarden Euro. "Wir sind stark und bleiben zuversichtlich", sagte CEO Elmar Degenhart während einer Telefonkonferenz. In dem aktuell unterstellten Szenario werde der Konzern keine Staatshilfen benötigen, so der Manager.

Angesichts der eingebrochenen Nachfrage infolge der Werksschließungen vieler Autohersteller hat Conti etwa für die Hälfte aller Mitarbeiter in Deutschland - rund 30.000 Beschäftigte - Kurzarbeit angemeldet. Das Unternehmen will nun zusätzliche Kosten senken und Investitionen aufschieben. Gegenwärtig stehen weltweit mehr als 40 Prozent der Continental-Produktionsstandorte vorübergehend still.

In China laufe das Geschäft dagegen wieder deutlich besser. Die Werke des Konzerns seien bereits zu 80 bis 90 Prozent ausgelastet, so Degenhart. Zudem höre der Zulieferer von Kunden im weltgrößten Automarkt wieder zunehmend positive Signale.

