BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Startups haben die vorgezogene Teilauszahlung von zwei Milliarden Euro aus dem Zukunftsfonds begrüßt. "Wir sind sehr froh, dass in diesen Zeiten partei- und ressortübergreifend zusammengearbeitet wird, um das deutsche Startup-Ökosystem ... nicht innerhalb weniger Monate vor die Hunde gehen zu lassen", erklärte der Präsident des Bundesverbands Deutsche Startups, Christian Miele. Dies sei "ein starkes Signal".

Zuvor hatten Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) angekündigt, die 2 Milliarden Euro seien eine erste Tranche des Programms in Höhe von 10 Milliarden Euro. Um dem Mangel an großen deutschen Wagniskapitalfonds etwas entgegenzusetzen, hatten Union und SPD im Koalitionsvertrag einen nationalen Digitalfonds angekündigt und im November 2019 einen Beteiligungsfonds für Zukunftstechnologien im Kabinett beschlossen. Bislang ließ der Zukunftsfonds jedoch auf sich warten.

Die zugesagten Mittel würden insbesondere wagniskapitalfinanzierten Startups helfen, über die Corona-Krise hinwegzukommen. Diese können bislang nicht von bestehenden Hilfsprogrammen wie dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds oder den KfW-Hilfen über die Hausbanken profitieren. "Jetzt kommt es aber, wie bei den meisten Dingen, auf die Details an. Und auf Schnelligkeit", so Miele. "Viele Startups benötigen bereits in den kommenden Wochen neues Eigenkapital."

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2020 07:38 ET (11:38 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.