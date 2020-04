Erfurt (ots) - Über das diesjährige Frühlings- und Osterprogramm vom 6. bis 17. April 2020 kann sich die ganze Familie freuen: Neben ausgesuchten Film- und Serien-Highlights gibt es auch auf kika.de, kikaninchen.de und im KiKA-Player jede Menge Überraschungen.Serienhighlights ab 6. April 2020Vom 6. bis 9. April und 14. bis 17. April zeigt KiKA vormittags Serien-Abenteuer mit "Robin Hood" (ZDF), den "Power Players" (WDR) und "Die Piraten von nebenan" (WDR), in der Primetime ab 18:15 Uhr warten täglich "Die Biene Maja", "Der kleine Drache Kokosnuss" (beide ZDF) und "Mama Fuchs und Papa Dachs" (WDR) auf eine Verabredung.Filmhighlights am Osterwochenende vom 10. bis 13. April 2020Im Osterspecial von "Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?" (KiKA) am Karfreitag, 10. April um 8:35 Uhr finden die Tiere eine zauberhafte Überraschung. "CHI RHO - Das Geheimnis" (KiKA) geht um 12:20 Uhr auf eine faszinierende Reise durch die Welt der Bibel. Aus dem Schulleben erzählen um 13:35 Uhr und 15:00 Uhr die Filme "SuperBesteLehrerin" und "Mister Twister - Wirbelsturm im Klassenzimmer" (beide ZDF) und Einblicke in das Leben und Werken der Osterhasen gibt die "Die Häschenschule - Jagd nach dem goldenen Ei" (WDR) um 19:30 Uhr.Im Samstagskino am 11. April ab 13:30 Uhr wird es doppelt turbulent mit "Mister Twister - Eine Klasse macht Camping" und "Mister Twister - Mäuse, Läuse und Theater" (beide ZDF).Ostersonntag, 12. April, können alle "Shoooms abenteuerliche Reise" (ZDF) mitverfolgen, denn die kleine, aus dem Nest gefallene Eule Shooom muss eine Ersatzmutter für sich und ihr Geschwister finden. Die Premiere des Animationsspecials startet um 15:30 Uhr.Welche Songs es in "Maschas Hitparade" (KiKA) geschafft haben, verrät KiKA-Baumhaus-Moderator Juri um 18:25 Uhr. Maschas ansteckend fröhliche Lieder sind nicht nur für Serien-Fans zu echten Ohrwürmern geworden, bis 5. April können alle ihren Lieblingstitel auf kika.de (https://www.kika.de/mascha-und-der-baer/hitparade/hitparade100.html) wählen.Die Premiere des preisgekrönten Animationsfilms "Zibilla" (KiKA) zeigt KiKA am Ostermontag, 13. April um 8:10 Uhr. Schwarzgestreift findet Zebra Zibilla in der Schule keinen Anschluss und ausgerechnet ein Löwe ermutigt sie zu mehr Selbstvertrauen.Für registrierte Nutzer*innen der KiKA-Presselounge steht der Film vorab zur Ansicht im Bereich "Presse Plus" bereit.Auf weitere heldenhafte und ungewöhnliche Abenteuer laden um 14:10 Uhr "Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums" (NDR/MDR/KiKA/rbb) und "Blinky Bill - Das Meer der weißen Drachen" (KiKA) um 15:35 Uhr ein.Prall gefüllt: kikaninchen.de, kika.de und KiKA-PlayerAlle "KiKANiNCHEN"-Fans können sich auf kikaninchen.de nicht nur auf große Ostereier-Suche begeben und so am Gewinnspiel teilnehmen, sondern sie finden jede Menge Bastel- und Malspaß und natürlich die Videos von "ENE MENE BU" (KiKA), der "Sendung mit dem Elefanten" (WDR) oder vom "KiKA-Baumhaus" (KiKA). Für die Älteren stehen auf kika.de und im KiKA-TEXT ab Seite 600 Basteltipps, Rezepte und viele Spielideen rund um Ostern bereit.Und auch die Mediathek, der KiKA-Player, ist voller Überraschungen: Hinter jedem bunten Ei versteckt sich ein tolles Video.Weitere Informationen sowie einen detaillierten Programmüberblick finden Sie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4562087