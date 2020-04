Tesla Inc.: Gelingt dem Autobauer das Unmögliche?

In meiner jüngsten Analyse, vom 06.02.20, hatte ich für die Aktie von Tesla Inc. einen Anstieg bis ca. 1.000 USD in Aussicht gestellt. Die zwischenzeitliche Performance hat den Anteilsschein nicht ganz so hoch steigen lassen. Das gehandelte Hoch lag bei 872 USD. An diese Rallye sollte sich eine sehr scharfe Korrektur anschließen, auch ohne Corona. Diese Bewegung ist derzeit noch aktuell, auch wenn sich in jüngster Zeit eine leichte Beruhigung eingestellt hat. Mehr ist nicht zu konstatieren. Chart, ...

