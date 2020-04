NANCY (dpa-AFX) - In Ostfrankreich ist die Zahl der gestorbenen Coronavirus-Patienten auf über 1000 gestiegen. In der an Deutschland grenzenden Region Grand Est seien bisher 1015 Menschen nach einer Infektion mit Sars-CoV-19 gestorben, teilte die regionale Gesundheitsbehörde am Mittwoch mit. Rund 4200 Menschen befanden sich demnach zur Behandlung in Krankenhäusern. 890 Patientinnen und Patienten mussten der Behörde zufolge auf einer Intensivstation behandelt werden.



Das Gebiet, das die Regionen Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne umfasst, ist von der Coronavirus-Pandemie besonders stark betroffen. Um die Intensivstationen der Kliniken zu entlasten, werden Patienten in andere Gebiete Frankreichs und in die Nachbarländer verlagert. Luxemburg habe sich bereit erklärt, vier weitere schwer erkrankte Patienten aus Grand Est aufzunehmen, teilte Regionalpräsident Jean Rottner auf Twitter mit. Er bedankte sich für die Unterstützung und "effektive grenzüberschreitende Zusammenarbeit".



In der Nacht zu Mittwoch war Rottner zufolge eine Lieferung von Schutzmasken aus China in der Region eingetroffen. Das Flugzeug mit rund zwei Millionen Masken sei am internationalen Flughafen Basel-Mülhausen-Freiburg angekommen, teilte der Politiker mit. Die Masken sollten nun so schnell wie möglich an Pflegepersonal verteilt werden./ari/DP/mis