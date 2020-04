Von Chris Ganatti, Head of Research, WisdomTree Die Geschwindigkeit, mit der sich die Covid-19-Pandemie im März dieses Jahres auf die globalen Märkte ausgewirkt und den Alltag verändert hat, ist kurz gesagt erschütternd. Das Arbeiten von zu Hause aus gilt jedoch nicht mehr als so revolutionär wie noch vor 20 oder sogar 10 Jahren. Technologieunternehmen, insbesondere solche, die sich auf Cloud Computing konzentrieren, bieten inzwischen Dienste und Fähigkeiten an, die von überall her nutzbar sind. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...