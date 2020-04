Bonn (ots) - Die Welt kämpft gegen das Virus, doch mit unterschiedlichen Waffen. Die meisten Länder verhängen Ausgangsbeschränkungen oder -sperren. Schweden wiederum lässt Schulen und Cafés weiter offen. Während China die Krise offenbar immer mehr in den Griff bekommt, scheinen die USA eher hilflos.Wer kämpft wie gegen das Corona-Virus? Welche Maßnahmen sind erfolgreich? Wie verhalten sich die Menschen in anderen Ländern? Und wie unterschiedlich sind die Gesundheitssysteme?Anke Plättner diskutiert mit:- Christiane Meier, ARD-Korrespondentin New York- Héléne Kohl, französische Journalistin- Christian Stichler, ARD-Korrespondent Stockholm- Nico Fried, Süddeutsche ZeitungPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4562154