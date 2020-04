Oberursel (www.anleihencheck.de) - Die Corona-Pandemie weitet sich rund um den Globus weiter dynamisch aus, so die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust in ihrem aktuellen "INVEST-REPORT".Anfang April 2020 seien alleine in Deutschland laut der aktuellen Statistik der Johns Hopkins University mehr als 71.808 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. 775 Infizierte seien bundesweit gestorben, weltweit sollten es 42.345 Personen sein. Weltweit hätten die Regierungen und Notenbanken Maßnahmen beschlossen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und die angeschlagene Wirtschaft stützen zu können. ...

