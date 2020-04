Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die anhaltende große Besorgnis über die Ausbreitung und die wirtschaftlichen Auswirkungen des COVID-19-Virus führte in den letzten Wochen zu einem Ausverkauf in kaum gekanntem Maße, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management Während sowohl Aktien als auch Anleihen unter Druck geraten seien, hätten sich alternative Anlagen als relativ stabil erwiesen. "Viele der alternativen Anlageklassen tendieren zu einer deutlich stabileren Entwicklung als die an öffentlichen Börsenplätzen gehandelten Werte, eben weil sie nicht täglich oder gar minütlich gehandelt werden. Das sorgt für mehr Stabilität im Portfolio", betone Anton Pil, Global Head of Alternatives bei J.P. Morgan Asset Management. ...

