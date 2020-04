Einer neuen Entscheidung des Fahrzeugbauers aus den USA zufolge wird der Produktionsstilltand in dessen nordamerikanischen Werken zunächst weiter andauern. Ford wollte ursprünglich seine Produktion in Hermosillo (Mexiko) am 6. April und in weiteren Werken in den Vereinigten Staaten am 14. April wieder aufnehmen. Diese Pläne sind nun ausgesetzt worden. Neue anvisierte Termine für eine Wiederaufnahme der Produktion will das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. "Die Gesundheit und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...