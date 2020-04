Am Mittwoch kommt es an der Wall Street auf breiter Front zu Verkäufen.Der Dow Jones startete mit einem Abschlag von 3,15 Prozent bei 21.227,38 Zählern in den Tag und bewegt sich damit immer näher an die psychologisch wichtige 21.000-Punkte-Marke.Mit kräftigen Abgaben startet die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel. In den USA breitet sich das Coronavirus weiter rasant aus. Die Zahl der Todesopfer hat sich innerhalb von vier Tagen mehr als verdoppelt. Zudem verzeichnet das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...