Unterföhring (ots) -- Ab 8. Mai auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und überSkyQ auf Abruf- Knallharte, actionreiche Motorrad-Dramaserie vom "Sons ofAnarchy"-Macher Kurt Sutter- Mit J. D. Pardo ("Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht, Teil 2")in der HauptrolleDas "Sons of Anarchy"-Spin-off "Mayans M.C." führt die Biker-Geschichte vom nördlichen Kalifornien in den Süden an die Grenze zu Mexiko. Ab 8. Mai ist die zehn Episoden umfassende Serie immer freitags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen. Parallel dazu stehen die Episoden auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf zur Verfügung. Auf Sky Box Sets gibt es alle Staffeln der Originalserie "Sons of Anarchy". Die in den USA bereits ausgestrahlte zweite Staffel wird voraussichtlich im Herbst auf Sky zu sehen sein.Über "Mayans M.C":Das kalifornisch-mexikanische Grenzgebiet ist das Revier der gnadenlosen Bikergang "Mayans Motorcycle Club", in der beschaulichen Stadt Santo Padre herrschen ihre Gesetze. Mit Drogenhandel und Bandenkriegen sorgen die Outlaws in Südkalifornien für Angst und Schrecken. Der frisch aus dem Knast entlassene Ezekiel "EZ" Reyes (J. D. Pardo) will bei dem berüchtigten Clan als neues Mitglied einsteigen. Einst Spross einer stolzen und wohlhabenden Latino-Familie muss sich EZ beim Mayans MC ein neues Leben aufbauen - auf der falschen Seite des Gesetzes.Heiße Maschinen, Drogenschmuggel und Bandenkriege: Im Spin-off zur beliebten Biker-Saga "Sons of Anarchy" wüten die Outlaws vom "Mayans M.C." an der südkalifornischen Grenze. Federführend bei der actiongeladenen Crime- und Dramaserie waren Elgin James sowie "Sons of Anarchy"-Schöpfer Kurt Sutter. Dementsprechend dürfen sich "SoA"-Fans auch auf einige Cameos aus dem bekannten Biker-Universum freuen, u.a. auf Katey Sagal. Sagal erhielt für ihre Rolle als manipulative Bikerbraut Gemma in "Sons of Anarchy" im Jahr 2011 den Golden Globe als beste Schauspielerin in einer Dramaserie.Facts:Originaltitel: "Mayans M.C.", Dramaserie, USA 2018/2019, 1. Staffel, 10 episoden à ca. 60 Minuten. Serienschöpfer: Elgin James, Kurt Sutter. Regie: u.a. Guy Ferland, Norberto Barba, Rachel Goldberg. Darsteller: JD Pardo, Clayton Cardenas, Sarah Bolger, Michael Irby, Carla Baratta, Richard Cabral , Antonio Jaramillo, Raoul Max Trujillo, Danny Pino.Ausstrahlungstermine:Ab 8. Mai 2020 immer freitags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD sowie parallel auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q abrufbar.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. 