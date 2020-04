Am heutigen 1. April ist die Österreichische Post mit ihrer "bank99" und damit mit ihren eigenen Bankdienstleistungen in Österreich gestartet. Statt einer Pressekonferenz gab es ein Video von Post-Generaldirektor Georg Pölzl.Pölzl verwies in der Videobotschaft darauf, dass bei anderen Banken auch über Öffnungszeiten diskutiert werde, beziehungsweise über einen Rückzug aus der Fläche. Die daraus entstehende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...