=== *** 06:55 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Lippstadt 06:55 DE/Stratec SE, Jahresergebnis, Birkenfeld *** 07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 1Q, Baden-Baden 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Jahresergebnis, Wiesbaden *** 08:00 DE/Rocket Internet SE, Jahresergebnis (08:15 Telefonkonferenz), Berlin *** 08:30 CH/Verbraucherpreise März PROGNOSE: -0,5% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vj 10:00 DE/Bundesumweltministerin Schulze, PK zu Bekämpfung von Seuchenursachen - welche Rolle spielt die Natur?, Berlin *** 10:30 DE/Konjunkturprognose des IMK - Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Commerzbank, Telefonkonferenz zum Thema: "Corona - schnelle Hilfen für Unternehmer - Blick in den Maschinenraum" *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Februar Eurozone PROGNOSE: -0,4% gg Vm/-0,7% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/-0,5% gg Vj *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 2Q, Deerfield *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 3.100.000 zuvor: 3.283.000 *** 14:30 US/Handelsbilanz Februar PROGNOSE: -40,00 Mrd USD zuvor: -45,34 Mrd USD 15:00 BE/Nato, Videokonferenz der Außenminister *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Februar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm - DE/Kabinett, Beratungen zu Corona-Krise, Berlin - Folgende Index-Änderung wird mit Handelsbeginn wirksam: SDAX + NEUAUFNAHME - Baywa + HERAUSNAHME - Adler Real Estate ===

