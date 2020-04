Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat für ihre Erwägung Widerspruch geerntet, zur finanziellen Bewältigung der Corona-Krise besonders wohlhabende Bundesbürger mit einer Vermögensabgabe zur Kasse zu bitten. "Die Forderung nach einer Vermögensabgabe ist grundfalsch", bemängelte der FDP-Finanzexperte Florian Toncar. Es handele sich "um ein durchsichtiges Manöver, um in der Corona-Krise das alte linke Lieblingsprojekt Vermögenssteuer voranzutreiben".

Das würde vor allem für viele Kleinstunternehmer und den Mittelstand das Ende bedeuten, warnte Toncar. Es sei "auch ein Unterschied, ob ein solcher Vorschlag etwa von der Linkspartei, den Grünen oder den Jusos kommt - oder eben von der Vorsitzenden einer Regierungspartei". Die SPD-Minister in der Bundesregierung, allen voran Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), sollten "umgehend klarstellen, dass dieser Vorstoß nicht zur Regierungspolitik in Deutschland wird", forderte der FDP-Finanzsprecher.

Esken hatte der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten gesagt, eine notwendige "faire Lastenverteilung" könne für die SPD nur so aussehen, dass sich starke Schultern auch stark beteiligten. "Ich halte eine einmalige Vermögensabgabe für eine der Möglichkeiten, die Staatsfinanzen nach der Krise wieder in Ordnung zu bringen." Sie griff damit einen Vorschlag auf, den die Linkspartei in den vergangenen Tagen gemacht hatte.

Ein Sprecher von Scholz wollte den Vorstoß aber nicht kommentieren. "Wir nehmen nicht zu politischen Vorstellungen der Parteien Stellung", sagte Finanzministeriumssprecher Dennis Kolberg bei einer Pressekonferenz in Berlin auf eine Frage dazu.

Neben der FDP zeigte sich aber auch Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter irritiert über Eskens Vorstoß. "Wir sollten jetzt erst einmal alle Kräfte darauf richten, gut durch diese Krise zu kommen - in Deutschland und in Europa", sagte Hofreiter der Funke-Mediengruppe. "Wenn die SPD-Vorsitzende tatsächlich etwas für eine solidarische Lösung der Corona-Krise bewegen möchte, dann sollte sie SPD-Finanzminister Scholz dazu bringen, den Weg für die europäischen Corona-Bonds freizumachen." Die Grünen selbst hatten allerdings zuvor in anderem Kontext eine Vermögensabgabe gefordert - ebenso wie die Linke.

Deren Finanzexperte Fabio De Masi begrüßte Eskens Vorstoß. "Eine Vermögensabgabe für Milliardäre ist nötig. Die sogenannten kleinen Leute, die den Laden jetzt am Laufen halten, dürfen nicht die Rechnung für höhere Staatsverschuldung durch die Corona-Krise bezahlen", sagte er. Eine Vermögensabgabe nach dem Vorbild des deutschen Lastenausgleichs wäre eine einmalige Abgabe, die über einen längeren Zeitraum abgegolten werden könne. Es dürfe jedoch nicht darum gehen, Familien zu belangen, "die aufgrund gestiegener Hauspreise auf dem Papier Millionäre sind, aber nicht im realen Leben". Eine Festlegung auf Steuersätze wäre zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös, sagte er.

