Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die tendenzielle Stabilisierung an den Aktienmärkten nutzen viele ETF-Anleger nach Beobachtung von Händlern auch zum Ausstieg, so die Deutsche Börse AG.Andreas Bartels von der Société Générale spreche von einem weiterhin hohen Handelsaufkommen, wobei Investoren sich zumeist von ihren Positionen verabschiedeten. Vielen falle es schwer, die Pandemie und ihre Folgen an den Finanzmärkten und in der Wirtschaft einzustufen. Es lasse sich zudem kaum abschätzen, ob die Kurse ihren Tiefpunkt bereits gesehen hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...