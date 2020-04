Wiesbaden (ots) - Zusätzlich zu den in der Wochenvorschau angekündigten Pressemitteilungen veröffentlicht das Statistische Bundesamt zwei weitere Pressemitteilungen:Donnerstag, den 02.04.2020:Nr. 119 "Ausstattungsgrad Deutschlands mit Krankenhaus- undIntensivbetten im internationalen Vergleich, Jahr 2017"(Veröffentlichung um 8.00 Uhr) undNr. N016 "Importe/Exporte und inländische Produktion vonDesinfektionsmitteln, Jahr 2019 und Januar 2020" (Veröffentlichung imTagesverlauf)+++Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Terminvorschau/Terminvorschau.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Veränderungen am Presse-Newsletter-Abonnement: http://list2.destatis.de/sympaPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4562310