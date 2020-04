Der Schweizer Energiekonzern hat nun die offizielle Baubewilligung der Behörden erhalten. Das Design der 2-Megawatt-Anlage soll leicht angepasst werden. Die Entscheidung über den Bau soll noch in diesem Jahr fallen. Derzeit laufen Verhandlungen mit potenziellen Stromabnehmern.Ende vergangenen Jahres stellte Axpo seine Pläne für das erste alpine Photovoltaik-Kraftwerk in der Schweiz vor. Eine 2-Megawatt-Anlage soll an der Muttsee-Staumauer auf fast 2500 Höhenmetern entstehen. Am Mittwoch genehmigten die zuständigen Behörden des Kantons Glarus das Projekt. Gemeinsam mit der Gemeinde Glarus Süd und ...

