BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält an den strengen Ausgangsbeschränkungen auch über die Osterfeiertage fest. Sie bekräftigte nach einer Telefonkonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder, dass die Maßnahmen bis zum 19. April gelten. "Damit haben wir ein bundeseinheitliches Vorgehen." Am Dienstag nach Ostern soll der Beschluss in einem erneuten Telefonat überprüft werden.

Merkel mahnte die Bürger, sich auch über das Osterfest an die Regeln zu halten und Besuche von Verwandten zu unterlassen. "Bleiben Sie weiterhin stark und halten Sie die Regeln ein."

Maßstab für die Überprüfung der Beschlüsse seien die Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts und der Epidemiologen sowie die Zeit, in der sich die Infektionszahlen verdoppeln, betonte Merkel. "Inzwischen wissen wir, dass die Beatmungsdauer von schwer infizierten Menschen... bei deutlich über zwei Wochen liegt." Damit verlängere sich die Verdopplungszeit auf über zehn Tage. Bisher hatte Merkel als Zielkorridor zehn Tage genannt.

Die Mehrzahl der Bürger halte die Kontaktbeschränkungen ein und trage dazu bei, "dass Leben gerettet wird", betonte Merkel. "Aber wir müssen den Menschen auch sagen, dass es bei weitem zu früh ist, diese Kontaktbeschränkungen zu lockern." Darüber habe Merkel mit den Länderchefs "sehr ausführlich diskutiert". Es sei "ein gutes und konstruktives Miteinander" gewesen.

Bei der Telefonkonferenz sei auch über die Ausstattung von intensivmedizinischen Betten und die Beschaffung von Atemschutzmasken gesprochen. Hier habe die Regierung die Maßnahmen nochmals "intensiviert". Zudem lebten in Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen Menschen, "die besonders verwundbar sind und besonders anfällig".

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2020 10:48 ET (14:48 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.