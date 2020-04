Mainz (ots) -Woche 15/20Dienstag, 07.04.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:2.00 ZDF-HistoryNotre-Dame - Die JahrtausendkathedraleFrankreich 20202.45 Der Louvre - Das Weltwunder von ParisFrankreich 2019"Der Eiffelturm - Revolution in Stahl" entfällt( weiterer Ablauf ab 3.30 Uhr wie vorgesehen )Mittwoch, 08.04.Bitte Programmänderungen beachten:7.45 Reise durch die ErdgeschichteDer Afrikanische GrabenbruchDeutschland 2015"Helden der Evolution: Schildkröten" entfällt8.30 Reise durch die ErdgeschichteDie Eurasische PlatteDeutschland 2015"Helden der Evolution: Meeressäuger" entfällt9.15 Reise durch die ErdgeschichteDer Pazifische FeuerringDeutschland 2015"Helden der Evolution: Vögel" entfällt( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen )Donnerstag, 09.04.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:18.45 Amerikas neue Nazis - Aufmarsch in CharlottesvilleUSA 201819.30 Amerikas neue Nazis - Täter und StrategenUSA 2018"Putins Männer fürs Grobe - Spezialeinheiten in Russland" entfällt20.15 ZDFzeitPutin und die DeutschenDeutschland 201921.00 Putin - Russlands neuer ZarFrankreich 201821.45 Balkan in FlammenPulverfass JugoslawienDeutschland 201922.30 Balkan in FlammenEin Land zerfälltDeutschland 2019"Kampfbereit: Russlands Hooligans - Fußball, Randale und Politik"entfällt23.15 Balkan in FlammenJugoslawien in TrümmernDeutschland 2019Angriff auf die Demokratie - Wurde der Brexit gekauft? entfällt( weitere Ablauf ab 0.00 Uhr wie vorgesehen )Woche 16/20Donnerstag, 16.04.Bitte Programmänderungen beachten:5.00 Die großen Irrtümer der GlobalisierungHandel, Kriege, FlüchtlingeDeutschland 20195.45 Macht und MachenschaftenCum Ex - Der Milliarden-SteuerskandalDeutschland 20206.30 Macht und MachenschaftenMilliardengeschäft SteuerhinterziehungDeutschland 20187.15 Schattenmacht BlackrockWie gefährlich ist der Finanz-Gigant?Deutschland 20198.43 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.45 ZDFzoomGeheimakte FinanzkriseDroht der nächste Jahrhundert-Crash?Deutschland 20189.30 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman BrothersSingapur 201610.15 Firmen am Abgrund: Fujifilm - Der Foto-Spezialist11.00 Firmen am Abgrund: Marvel - Imperium der SuperheldenUSA 201911.45 Büro 39 - Nordkoreas schwarze KassenDeutschland 202012.45 War of Thrones - Krieg der KönigeEngland gegen Frankreich (1328-1364)Frankreich 201813.30 War of Thrones - Krieg der KönigeDer verrückte König (1392-1453)Frankreich 201814.15 War of Thrones - Krieg der KönigeDas Heiratsspiel (1461-1483)Frankreich 201815.00 War of Thrones - Krieg der KönigeDie Macht der Frauen (1515-1558)Frankreich 201815.45 Das Jahr des Schwarzen TodesDie Pestepidemie von London 1349Großbritannien 201416.30 Mysterien des MittelaltersDie Schlacht am JordanGroßbritannien 201717.15 Mysterien des MittelaltersDas Rätsel der SachsenfestungGroßbritannien 201718.00 Mysterien des MittelaltersDie Totenschädel von DornachGroßbritannien 2017alle vorher von 5.00 Uhr bis 18.45 Uhr eingeplanten Dokumentationenentfallen( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 17/20Donnerstag, 23.04.Bitte Programmänderung beachten:18.45 Öl, Milliarden und MoralDer norwegische Staatsfonds und die FinanzmärkteNorwegen 2019"Versklavt - Hausmädchen in der arabischen Welt" entfällt( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4562344