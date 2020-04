Straubing (ots) - Deutschland als die weitaus größte Exportnation in Europa braucht wirtschaftlich stabile Nachbarn. Mehr als die Hälfte aller Ausfuhren geht in die Europäische Union. Wenn aber ringsherum die Wirtschaft abstürzt, dann wird auch hierzulande ein rascher Aufschwung nach der Krise illusorisch. Die Konsequenz aus alledem sollte mithin lauten: Ja, Deutschland ist gewillt, seine hervorragende Reputation auf dem Kapitalmarkt zugunsten Europas in die Waagschale zu werfen. Es sollte freilich dafür sorgen, dass es einen Verteilungsmechanismus gibt, der die Corona-Bonds nicht zu einem Füllhorn macht, das man beliebig anzapfen kann. Und dass solche Bonds strengstens auf die augenblickliche Notsituation begrenzt bleiben.



