AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Niederlande wollen deutsche und andere ausländische Touristen von Einreisen über die Ostertage abhalten. Wie das geschehen soll, werde die Regierung bei einer für Donnerstag anberaumten weiteren Corona-Krisensitzung erörtern, kündigte Ministerpräsident Mark Rutte am Mittwoch im Parlament an. Die Regierung teile die Sorge der Abgeordneten, dass über die Feiertage viele Ausländer ins Land kommen könnten, berichtete der Sender NOS. Vor allem bei Deutschen seien solche Osterausflüge beliebt.



Rutte appellierte zugleich an die Niederländer, trotz des in den kommenden Tagen erwarteten warmen Wetters zu Hause zu bleiben und auf Fahrten durch das Land zu verzichten. Die beliebten holländischen Feriengebiete an der Küste der Provinz Zeeland sind bereits für Touristen Tabu. Übernachtungen sind dort verboten, sogar in der eigenen Ferienwohnung. Das gilt auch in der Hafenstadt Rotterdam. Ferien in den übrigen Urlaubsregionen wie Friesland oder an der nordholländischen Küste sind jedoch im Prinzip noch möglich. Museen, Restaurants und Cafés bleiben aber geschlossen. Bürger sollen soweit es geht, zu Hause bleiben.



Es gibt zur Zeit in den Niederlanden laut Behördenangaben vom Mittwoch 13 614 Corona-Infizierte, 1073 Menschen starben und 1107 werden auf Intensivstationen behandelt. Am stärksten betroffen ist die südöstliche Provinz Nord-Brabant direkt an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen./pau/DP/nas