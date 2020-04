Medienmitteilung

Zug, 1. April 2020

HBM Healthcare Investments erwartet einen Jahresgewinn von über CHF 180 Millionen für das per 31. März 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr; Innerer Wert je Aktie (NAV) stieg um 14 Prozent; Aktie legte um 17 Prozent zu

HBM Healthcare Investments schliesst das Geschäftsjahr 2019/2020 trotz der heftigen Marktturbulenzen in den vergangenen Wochen mit einem sehr guten Ergebnis ab. Der Innere Wert je Aktie (NAV) stieg um 13.9 Prozent auf CHF 208.25. Der Aktienkurs legte um 17 Prozent auf CHF 190.00 zu. Auf Grundlage dieser Eckwerte erwartet HBM Healthcare Investments für das Geschäftsjahr einen Jahresgewinn von mehr als CHF 180 Millionen (Vorjahr: Jahresgewinn von CHF 209 Millionen).

Beim vorliegenden Ergebnis handelt es sich um vorläufige und ungeprüfte Zahlen auf Grundlage des derzeitigen Stands der Abschlussarbeiten. Das definitive Jahresergebnis wird am Freitag 8. Mai 2020 veröffentlicht.

Marktabsicherung mit Gewinn geschlossen; Starke Bilanz mit flüssigen Mitteln von CHF 224 Millionen; Währungsrisiko teilweise abgesichert

Dank Gewinnen aus der Marktabsicherung, welche im Verlaufe des vierten Quartals 2019 und Anfang 2020 kontinuierlich erhöht wurde, konnte HBM Healthcare Investments in den vergangenen Wochen den Wertverlust auf dem Portfolio der börsenkotierten Unternehmen etwas reduzieren. Zudem wurden frühzeitig Gewinne aus bestehenden Investitionen realisiert. Die Marktabsicherung wurde Mitte März mit einem Gewinnbeitrag von mehr als CHF 40 Millionen für das Berichtsjahr aufgelöst.

Mit flüssigen Mitteln von CHF 224 Millionen sowie einem tiefen Verschuldungsgrad verfügt HBM Healthcare Investments über eine sehr solide Bilanz. Damit ist das Unternehmen für das derzeit mit vielen Unsicherheiten behaftete Marktumfeld gut aufgestellt. Das Nettovermögen von CHF 1.45 Milliarden setzt sich per Ende März 2020 wie folgt zusammen: Private Unternehmen 37%, Fonds 11%, börsenkotierte Unternehmen 43%, Flüssige Mittel und übrige Aktiven (nach Abzug der kurzfristigen Verbindlichkeiten) 16%; Finanzverbindlichkeiten -7%.

Aufgrund der gestiegenen Volatilität an den Finanzmärkten und der deutlich tieferen Absicherungskosten hat HBM Healthcare Investments gegen Ende März einen Teil des US Dollar Währungsrisikos im Umfang von USD 600 Millionen durch Terminverkäufe auf 6 und 12 Monate abgesichert. Durch diese Massnahme präsentiert sich das Währungsprofil des Portfolios per 31. März 2020 bezogen auf das Nettovermögen deutlich ausgewogener wie folgt: CHF 40%, USD 29%, CNY 14%, EUR 10% übrige Währungen 7%.

Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, Tel. +41 41 710 75 77, andreas.wicki@hbmhealthcare.com