Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta033/01.04.2020/18:05) - Der Vorstand der Erste Group hat heute beschlossen, den Finanzausblick für das Geschäftsjahr 2020, der ursprünglich im Zuge des Kapitalmarkttages am 21. November 2019 veröffentlicht und am 28. Februar 2020 unter Einbeziehung eines Coronavirus-Risikofaktors bestätigt wurde, zurückzuziehen.



Diese Entscheidung beruht auf seit Wochen zunehmenden Indizien, dass die Coronavirus-induzierten Ausgangsbeschränkungen trotz Abfederungsmaßnahmen seitens Politik, Zentralbanken und Regulatoren, zu einer signifikanten Verschlechterung des wirtschaftlichen Ausblicks geführt haben; manche dieser Maßnahmen, wie z.B. Kreditrückzahlungsmoratorien, können allerdings auch zu negativen finanziellen Auswirkungen führen. Der wirtschaftliche Stillstand wird sich negativ auf die Geschäftsaussichten im Allgemeinen, und die Volumens- und Ertragsentwicklung im Besonderen auswirken. Dementsprechend ist auch davon auszugehen, dass die Risikokosten steigen und sich die Kreditqualität wahrscheinlich verschlechtert, wenn auch von jeweils sehr günstigen Ausgangswerten.



Der Vorstand der Erste Group plant den Finanzausblick zu aktualisieren sobald die wirtschaftlichen Auswirkungen der Ausgangsbeschränkungen und Kreditrückzahlungsmoratorien besser quantifizierbar sind.



Ein vollständiges Geschäftsupdate erfolgt mit Veröffentlichung der Q1 20-Finanzzahlen am 30. April 2020.



