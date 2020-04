Zürich (awp) - Die Schweizer Börse SIX hat im März erneut deutlich an Handelsvolumen zugelegt. Aufgrund der Corona-Krise prägte eine äusserst hohe Volatilität das Markgeschehen. Dies zeigt sich nun auch an den Umsätzen. So stiegen die Handelsumsätze im März im Vergleich zum Vormonat um satte 81 Prozent auf 293,0 Milliarden ...

