Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat davor gewarnt, falsche Schlüsse aus einem Klimaeffekt in der Coronakrise zu ziehen. "Klimaschutz durch Wirtschaftskrise - das ist nicht wirklich ein Konzept. Die Emissionen gehen jetzt zurück, aber das ist nicht nachhaltig", sagte Schulze den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagsausgaben).



So entstünden "keine moderneren Strukturen, keine klimafreundlichen Alternativen. Das ist ein kurzfristiges Phänomen, das uns nicht weiterhilft", so die SPD-Politikerin weiter. Auf die Frage, ob angesichts sinkender Schadstoffemissionen etwa Diesel-Fahrverbote gelockert werden könnten, sagte die Umweltministerin: "Ich warne davor, kurzfristige Effekte mit langfristigen Entwicklungen zu verwechseln."