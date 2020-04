von Sven Parplies, Andreas Hohenadl und Klaus Schachinger, Euro am SonntagJeder Börsencrash ist anders. Die Corona-Krise ragt durch rasante Geschwindigkeit heraus: Innerhalb von 16 Tagen stürzten die Kurse um mehr als 20 Prozent in die Tiefe. Selbst in den epochalen Krisenjahren 1929 und 1987 fielen die Notierungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...