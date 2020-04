Picnic hat heute die Eröffnung seines zweiten Fulfillment-Centers in Deutschland bekannt gegeben. Der Online-Supermarkt hat in den letzten Wochen mit Nachdruck daran gearbeitet, seine Logistik an den deutlich gestiegenen Bedarf anzupassen, um noch mehr Haushalte beliefern zu können. Auf dem Foto (v.l.n.r.): Frederic Knaudt (Mitgründer von Picnic in Deutschland), Timo Bode (Runner...

Den vollständigen Artikel lesen ...