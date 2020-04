NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat die Verschiebung der nächsten Klimakonferenz der Vereinten Nationen wegen der Coronavirus-Pandemie unterstützt. "Wenn Hunderttausende Menschen von Covid-19 ernsthaft krank werden und viele sterben, dann ist die Notwendigkeit, das Virus in den Griff zu bekommen und Leben zu schützen unsere allererste Priorität", sagte Guterres laut Mitteilung am Mittwoch (Ortszeit) in New York. Der Kampf gegen den Klimawandel müsse allerdings trotzdem auch weitergehen.



"Diese dramatische menschliche Krise ist auch ein Beispiel dafür, wie verletzlich Länder, Gesellschaften und Wirtschaftssysteme gegenüber existenziellen Bedrohungen sind. Die Länder müssen sich anstrengen, um die Gesundheit ihrer Einwohner zu schützen, und der Planet war noch nie mehr bedroht."



Die britische Regierung hatte die Verschiebung zuvor mitgeteilt. Die Konferenz sollte eigentlich im November im schottischen Glasgow stattfinden. Die Entscheidung sei gemeinsam von den Vereinten Nationen und den beiden Veranstaltern, Großbritannien und Italien, getroffen worden, hieß es. Die Konferenz soll nun im kommenden Jahr abgehalten werden. Das genaue Datum stehe aber noch nicht fest.



Der diesjährige UN-Klimagipfel galt als besonders wichtig: Die Staaten sollen bis dahin ihre Klimaschutz-Pläne ehrgeiziger machen. Denn noch reichen sie in der Summe längst nicht aus, um das Ziel des Pariser Klimaabkommens zu erfüllen, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen./cah/DP/zb