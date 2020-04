STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Coronakrise und Neoliberalismus:



"Es war einmal ein Neoliberalismus, der staatliche Eingriffe in die Wirtschaft auf ein Minimum beschränken wollte. Seine Hochphase ist zwar zwei Jahrzehnte her, doch zeigt die Corona-Krise, dass die schädlichen Folgen der "Privat vor Staat"-Ideologie uns noch heute beschäftigen - in der Gesundheitsbranche vor allem. Für viele Krankenhausmanager zählt weniger der Mensch als vielmehr eine rigide Kostenoptimierung. So herrscht nun insbesondere an Pflegepersonal ein großer Mangel. Das Virus deckt die Schwächen des Staatswesens schonungslos auf: Wo Einrichtungen heruntergespart wurden, herrscht nun Notstand."/yyzz/DP/he