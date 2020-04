FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Expertenrat Corona:



"(...) Gab es Länder (...), die einen möglichst drastischen (...) Schlag gegen das Virus verlangten, wird es Länder geben, die eine möglichst schnelle Rückkehr in geordnete Bahnen durchsetzen wollen. Nordrhein-Westfalen (...) gehört mit Sicherheit dazu. (...) Die Ministerpräsidenten werden aufmerksam verfolgt haben, dass Armin Laschet viele Fachgebiete aufzählte, die in seinem Corona-Rat vertreten sein sollen (...). Die Ökonomen nannte er nicht, obgleich er allen Anlass hatte, besonders an sie zu denken, sagte er für den schlimmsten Fall doch auch voraus: "Eine solche tiefe Wirtschaftskrise hat Deutschland noch nie erlebt." Auch das Gespräch der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin (...) war deshalb darauf ausgerichtet: Was muss getan werden, um das Schlimmste zu verhüten und nach Ostern den Motor wieder anwerfen zu können? (...)"/yyzz/DP/nas